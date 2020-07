Venezia, prova generale per il Mose

Si sono alzate per la prima volta questa mattina le paratoie del Mose di Venezia. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha premuto per la prima volta il pulsante che mette in moto il meccanismo di funzionamento della struttura, dando il via alla prova generale di innalzamento delle dighe mobili.



“Siamo qui per un test, non per una passerella. Il Governo vuole verificare l'andamento dei lavori”, ha dichiarato il premier.

Il termine ultimo per i lavori, riporta Repubblica.it, è fissato per il 31 dicembre 2021. Dopo di che la struttura, composta di 78 dighe mobili, entrerà in funzione nel Lido, con la funzione di ostacolare il fenomeno dell’acqua alta nella Laguna.