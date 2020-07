Sardegna, estate senza stranieri: le previsioni per agosto

Non sono rosee le previsioni dell’estate in Sardegna. La Regione paga l’assenza dei turisti stranieri e anche degli italiani, che in gran parte dei casi scelgono di rimanere nei confini della propria regione o nelle regioni limitrofe a quelle di residenza.

Secondo i dati riportati da unionesarda.it, la stagione estiva nell'isola si è aperta con un calo del 95% delle presenze a giugno e le previsioni di luglio e agosto stimano un meno 70 e meno 60%.



Anche sul fronte dell’extralberghiero, stando ai dati di Booking, Expedia e TripAdvisor, la situazione è complicata: l’occupazione nel mese di luglio è stimata intorno al 24% e ad agosto intorno al 40%.