Viaggio in Italia, American Express sostiene il turismo di prossimità

di Livia Fabietti

Quest'anno le vacanze per molti italiani saranno entro i confini nazionali. American Express Viaggi ha infatti riscontrato che nel mese di giugno si è registrato un incremento delle prenotazioni (oltre 3 volte) rispetto a quelle registrate a maggio e, prevalentemente, riguardano una località del Belpaese. Se nel 2019 le destinazioni domestiche pesavano il 34% (1 su 3), ora si assestano sul 77% (3 su 4).

E per ispirare i più indecisi American Express ha lanciato la piattaforma 'Viaggio in Italia', per sostenere lo sviluppo e la crescita del turismo e delle piccole realtà.



Come funziona

Grazie a 16 guide digitali è possibile scoprire le bellezze e le specialità gastronomiche di luoghi come la Valle di Braies, la Rivera di Ulisse, la Costiera Amalfitana, la Franciacorta, il Salento. A disposizione, inoltre, tre mappe interattive - divise per mare, montagna, arte & gusto - che permettono di esplorare tutte le realtà presenti in base al topic scelto. "Quest'anno si viaggerà per lo più in Italia, quindi da una parte stiamo lavorando per aiutare il settore turistico e culturale a rilanciarsi, collaborando con i più importanti istituti museali italiani per portare l'accettazione della carta in tutte le nostre principali località turistiche; dall'altra, il nostro obiettivo con le guide digitali appena lanciate è quello di dare agli italiani spunti per riscoprire i luoghi nascosti e preziosi della Penisola, proponendo offerte e vantaggi, dando suggerimenti per esplorare itinerari di interesse e indicando le strutture dove alloggiare, prenotando con il nostro servizio viaggi e pagando con la carta", ha dichiarato Melissa Ferretti Peretti, ad di American Express Italia.