Lonely Planet, Langhe e Monferrato protagoniste di ‘Italia on the road Live Tour’

È passato dalle terre delle Langhe e del Monferrato Roero, in Piemonte, il viaggio di Lonely Planet 'Italia on the road Live Tour'.

Un team di di autori, influencer e videomaker ha trascorso tre giornate, il 29, 30 giugno e 1° luglio, in Langhe Monferrato Roero tra visite culturali, enogastronomiche, attività sportive all’aria aperta e incontri con le personalità del settore turistico locale per riscoprire sia i luoghi più conosciuti, sia per conoscere le attrattive più insolite della destinazione.



Si tratta della seconda regione toccata dal viaggio di Lonely Planet. “Le azioni di promozione della casa editrice, tra le più rinomate al mondo, rappresentano una garanzia di comunicazione importante – ha dichiarato dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero -. Il progetto rientra nelle nostre azioni strategiche per far ripartire il turismo del territorio. Il team di Italia On The road, nei tre giorni del tour, ha mostrato agli amanti del viaggio l’offerta turistica di Langhe Monferrato Roero, di quel pezzo d’Italia che ha fatto sognare molti viaggiatori di tutto il mondo”.