Patto a tre per il turismo dell'Alto Adriatico

Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia lanciano una campagna di promozione turistica comune. I rispettivi presidenti regionali, Stefano Bonaccini, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, hanno sottolineato come l’iniziativa miri “ad affermare la Riviera Adriatica nel suo insieme quale meta di riferimento sul mercato tedesco per il turismo estivo”.

Per la prima volta, quindi, si legge su Hotelmag, tre regioni dell’Alto Adriatico, con 300 km di spiagge, promuoveranno congiuntamente la loro offerta di vacanza come destinazione unica, attraverso una campagna televisiva sul più famoso sito di previsioni meteo della Germania (wetter.com) e su altri canali tv.



L’operazione – spiega una nota – si basa su un accordo triennale tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli VeneziaGiulia, con un investimento annuale di 300mila euro (100mila ogni Regione). La pianificazione per l’estate 2020 svilupperà azioni di comunicazione del valore di oltre 1,8 milioni di euro. In programma, entro l’anno, anche un workshop online per la commercializzazione delle proposte di vacanza.



“Abbiamo deciso e dimostrato che dei confini geografici o politici ci interessa poco – ha commentato Bonaccini -. L’Alto Adriatico ha spiagge straordinarie, tanti spazi per garantire sicurezza ai turisti e operatori che hanno, nell’ospitalità e nella qualità dei servizi che offrono, le leve migliori per attrarre turismo. La Germania è il maggiore mercato degli stranieri che vengono a trascorrere le vacanze nelle nostra regione, e dobbiamo dare un messaggio rassicurante”.



“Il comparto balneare sta soffrendo – ha detto Zaia -, ma l’Adriatico continuerà a essere la spiaggia dei turisti di lingua tedesca, ed è in questi Paesi che andiamo a investire in promozione, ribadendo che, nei nostri territori, abbiamo lavorato seriamente per la sicurezza dei residenti e degli ospiti e che le località balneari si sono adeguatamente attrezzate per assicurare un tranquillo e distensivo soggiorno. Siamo pronti a dare il bentornato a tedeschi, austriaci, svizzeri e a tutti gli europei che vogliono vivere le vacanze in riva al nostro e al loro mare”.