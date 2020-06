Sardinia Local Expert: il progetto di Portale Sardegna per destagionalizzare il turismo

Da online a offline: Portale Sardegna, t.o. presente per ora solo sul web, ha scelto Alghero per aprire il primo Portale Sardegna Point, al quale ne seguiranno altri in tutta l'isola.

Il tutto rientra in un progetto più ampio chiamato "Sardinia Local Expert", che punta a mescolare tecnologia e approccio fisico al territorio per destagionalizzare i flussi turistici. I Local Expert sono infatti una rete di imprenditori e professionisti del turismo che ben conoscono il territorio e possono mappare e digitalizzare i migliori attrattori della propria area di competenza, trasformandoli in contenuti turistici da commercializzare tramite la rete di Portale Sardegna.



La digitalizzazione delle esperienze sarà possibile grazie alla collaborazione con Escursì, startup sarda con un vasto catalogo di esperienze di viaggio e l'infrastruttura tecnologica necessaria per la loro gestione. O. D.