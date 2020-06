Lonely Planet in tour nella Penisola: parte ‘Italia on the road’

Partirà dalla Valle d’Aosta il 29 giugno ‘Italia on the road’, il live tour di Lonely Planet. Un team della prestigiosa guida intraprenderà un viaggio di 22 tappe nella Penisola, che attraverserà sette regioni per concludersi il 24 luglio a Matera.

Il viaggio, patrocinato da Enit, arriva dopo il lancio dell’omonina guida contentente 40 itinerari e ha l’obiettivo di raccontare, attraverso il supporto di quotidiani, influencer ed emittenti radio e tv, come lo Stivale stia cercando di riorganizzarsi per l’estate dopo l’emergenza Covid. “Sarà una stagione irripetibile, sia perché avremo l’occasione di concentrarsi sui luoghi sino ad oggi meno frequentati, ma anche perché potremo visitare quelli più noti in una fase forse meno fitta di turisti”, ha spiegato Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia, si legge su Ansa.it.



Le tappe

Il team di Lonely Planet partirà dalla funivia Skyway Monte Bianco per fare tappa ad Aosta romana e al Forte di Bard, in Valle d’Aosta; Monferrato, Langhe e Roero, in Piemonte; Ferrara, Comacchio, Pomposa, Ravenna e Rimini, in Emilia Romagna. Il viaggio proseguirà poi nelle Marche, con Ascoli Piceno, Grotte di Frasassi, il lago di Fiastra e Urbino; in Toscana, toccando la Versilia, l’Isola d’Elba e la Maremma; in Campania, con Benevento e l’Irpinia. Ultima tappa la Basilicata, dove il team di Lonely Planet racconterà le Dolomiti lucane, Matera, Metaponto e Policoro.