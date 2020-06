Torino, stop alla tassa di soggiorno fino a settembre

Torino prova a rilanciare il turismo e lo fa abolendo la tassa di soggiorno fino a settembre 2020. Si è stimato che una famiglia di quattro persone arriverà a risparmiare, in una settimana, quasi cento euro.

Un incentivo arriva anche per gli hotel che vedono slittare di qualche mese il pagamento della tassa di soggiorno al Comune. Il comparto alberghiero è forse quello che più sta subendo l'impatto della pandemia, sia per una riduzione del numero di turisti sia perché molte strutture si trovano in difficoltà nell'applicazione delle necessarie misure di sicurezza.



A intervenire è Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino che, come riporta lastampa.it dichiara: "C'è attenzione verso la categoria e i problemi che stiamo vivendo. In un momento come questo è molto positivo promuovere l'immagine di una Torino che si rilancia con l'accoglienza e il turismo". G. G.