George Clooney sceglie ancora l’Italia per le vacanze: il divo in arrivo a Como

Anche quest’anno George Clooney non rinuncerà alle vacanze in Italia. Nonostante la pandemia e i rumor sempre più insistenti su un possibile divorzio dalla moglie Amal, il divo di Hollywood tornerà nello Stivale per trascorrere l’estate nella sua villa di Como.

A confermarlo sarebbe un post del sindaco del Comune di Laglio, Roberto Pozzi, che su Facebook ha ricordato la visita, nel 2019, della famiglia Clooney e dell’ex presidente Usa Barack Obama. Nel post, parlando della produzione locale di olio, il primo cittadino ha scritto: “Quest’anno ci sono le premesse per una grande annata di spremiture dopo la delusione dello scorso anno. Anche George, noto buongustaio, dato in arrivo con family al seguito, ne potrà gustare.”



Un segnale importante per la Penisola e per l’intera area del Lago di Como, che, come altre destinazioni, ha visto crollare la domanda dall’estero sin dai primi giorni di lockdown.