Montagna d'estate, la grande chance

Ampi spazi verdi e attività all'aria aperta, al riparo dalla calca. Sono le caratteristiche da sempre associate alla montagna estiva che, complice le nuove regole sulla sicurezza con cui anche il mondo dei viaggi ha dovuto fare i conti, si prepara a vivere una fase di rilancio. Una vera e propria rivincita per i soggiorni ad alta quota che, a scapito delle località balneari e delle città d'arte tradizionalmente più affollate, stanno conquistando nuovi estimatori anche nella stagione più calda dell'anno. Lo conferma, del resto, l'ultima indagine Confturismo-Confcommercio che, per gli spostamenti tra giugno e agosto, pronostica che il 23 per cento degli italiani in partenza opterà per le destinazioni montane, contro il 18 per cento del maggio del 2019.



