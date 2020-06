L’estate dei viaggi ‘on the road’: le mete più gettonate

Un’estate anomala, in cui la voglia di sicurezza spingerà gli italiani a scegliere una destinazione di prossimità, preferibilmente raggiungibile in automobile. A sancirlo, riporta HotelMag, sono i dati di numerose indagini, tra cui quella realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, dalla quale emerge come il 78,3% degli intervistati, pari a oltre 15,3 milioni di individui, utilizzerà l’automobile di proprietà.

Un’estate ‘on the road’, dunque, ma dove non troverà posto la Route 66, bensì le strade delle nostre regioni.



Le mete al top

Ma quali saranno gli itinerari coast to coast più gettonati? La risposta arriva dal sito di annunci automobile.it, che ha realizzato un’indagine dal titolo ‘Le abitudini degli automobilisti in viaggio’. Nella top five delle mete preferite i primi due posti sono occupati da Sardegna e Sicilia, ideali per un tour da costa a costa.



In Sardegna gli itinerari sono diversi, ognuno con le sue peculiarità. Si può partire da Cagliari per raggiungere Oristano toccando località come Pula, la baia di Chia e Porto Pino. Partendo invece da Oristano si può giungere a Olbia passando per Alghero, Stintino e Santa Teresa di Gallura. O ancora, da Olbia si può arrivare a Villasimius attraversando San Teodoro, Arbatax e Cala Gonone.



La Sicilia, invece, si può percorrere da Est a Ovest attraverso la strada statale 120, chiamata anche ‘dell’Etna e delle Madonie’: 215 km punteggiati da boschi, borghi e paesaggi mozzafiato.



Seguono le Dolomiti, al terzo posto con un itinerario che parte da Belluno e arriva a Cortina, tra laghi e percorsi di trekking, passando da San Martino di Castrozza, Predazzo e il lago di Carezza, Bolzano, i paesaggi fiabeschi della Val di Funes, l’elegante Cortina e molto altro.



Le Cinque Terre, patrimonio Unesco, conquistano la quarta posizione della classifica di automobile.it, precedendo le Colline Senesi e la loro ‘Route 66 italiana’ tra le cosiddette Crete senesi, da Siena ad Asciano, con i loro poggi di argilla e le distese collinari dalle sfumature grigiastre e quasi prive di colore, che ricordano le immagini del suolo lunare.