Zone blu per il turismo. È questa l’idea che i sindaci d’Italia portano agli Stati Generali dell’economia convocati dal premier Giuseppe Conte e in corso di svolgimento a Villa Pamphili. Lo racconta Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari, che punta l’attenzione sul comparto.

“Il governo deve pubblicizzare il nostro paese con un brand Italia, tenuto conto che il 13% del Pil è rappresentato dal turismo” dice De Caro.



Per sostenere il comparto, i sindaci mettono sul tavolo una proposta, quella di creare le cosiddette ‘zone blu’, ossia delle aree, che siano grandi città o piccoli centri, dove agli operatori turistici vengano applicati incentivi fiscali per aumentarne la competitività.



De Caro si spinge anche più in là: “Noi pensiamo a ‘zone blu’ del turismo con agevolazioni e incentivi fiscali anche alle botteghe artigiane” spiega.



Secondo la proposta, le zone a fiscalità incentivata dovrebbero riguardare quelle città e paesi in cui il turismo rappresenta dal 30 al 90 % del prodotto interno.