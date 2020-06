Carrani Tours, torna il servizio ‘Gray Line I Love Rome’

Riprendono i servizi open bus di Carrani Tours. Venerdì 19 giugno ‘Gray Line I Love Rome’, il servizio panoramico hop-on hop-off del marchio City Tour, tornerà a percorrere il centro storico romano, offrendo più opportunità di scoprire le bellezze della Capitale a piedi con nuovi contenuti ‘off-board’.

Il servizio sarà operativo tutti i weekend (dal venerdì alla domenica), dalle 11 alle 21.30. Una nuova app permetterà di scoprire di più su luoghi come il Pantheon, Castel Sant’Angelo, San Pietro e il Colosseo, attraverso audio-walking tour e audio-guided indoor tour.



I percorsi e i punti di interesse (che passano da 50 a 150) saranno facilmente individuabili all’interno dell’app.



Altre importanti novità riguardano l’estensione della fascia d’età ‘child’ ( che viaggia gratuitamente) da 6 a 12 anni e della fascia ‘junior’ (che viaggia a prezzo ridotto) da 12 a 20.



Per ringraziare e sostenere gli operatori sanitari, invece, l’azienda lancia la ‘Campagna Filantropia’, riservando un daily ticket in omaggio se sceglieranno di scoprire Roma a bordo dei bus magenta.



Misure di sicurezza

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e per limitare le occasioni di contagio da Covid-19, l’azienda sollecita l’acquisto dei biglietti online o a bordo tramite carte di credito contactless e l’utilizzo di auricolari monouso inclusi nel prezzo.