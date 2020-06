Veneto: campagna di marketing da 2,3 milioni di euro

“Mai è stata realizzata una campagna promozionale di queste dimensioni per il turismo veneto”. Queste le parole con cui Federico Caner, assessore regionale Programmazione, Fondi Ue, Turismo e Commercio estero, ha definito l’impegno straordinario della Regione Veneto per far ripartire l’incoming in un territorio profondamente colpito dalla pandemia di Covid-19.

“Se c’è un settore, che per la sua stessa natura, fatta di relazioni, spostamenti e aggregazioni, sta patendo pesantemente le conseguenze del coronavirus, questo è il turismo – ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. Sui 65mila posti di lavoro persi nel Veneto, prima regione turistica d’Italia e una delle più importanti al mondo, ben 35mila appartengono al vasto settore delle vacanze e dell’ospitalità”.



Una campagna senza precedenti

Una situazione eccezionale che, come riporta HotelMag, comporta un impegno altrettanto eccezionale: un piano di marketing da 2,3 milioni di euro senza precedenti, evidenzia Caner, “sia in termini di risorse, sia per la varietà di azioni programmate, sia per il grande numero di persone che in Italia e all’estero saranno raggiunte, nei modi più diversi, dal messaggio The Land of Venice”.



Le linee di intervento

Tre le linee di intervento: i canali tradizionali, ossia media, giornali, radio e televisioni, locali, nazionali e internazionali; i canali digitali dei social e, infine, l’attività di influencer marketing, che si avvarrà dell’apporto di blogger, videomaker, fotografi e creatori di contenuti con i loro storytelling di esperienze dirette vissute tra i vari tesori del Veneto.



Il piano coinvolgerà tutte le destinazioni turistiche del territorio e porrà un forte accento sull’aspetto della sicurezza. “Sulle immagini dei nostri territori – ha concluso l’assessore – campeggerà sempre una grande V, marchio identificativo di tutta la regione, e il bollino ‘safe area’, per assicurare che da noi viaggi, vacanze ed escursioni si svolgono in un ambiente controllato, in una regione dalla sanità eccellente, uscita dalla lotta al Covid-19 ancora più forte”.