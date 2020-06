Isnart assiste le imprese: ciclo di incontri con le Camere di Commercio

Una road map di 70 web conference che continuerà fino a settembre, coinvolgendo 15 territori regionali e circa 70 aree provinciali dell’intera penisola, oltre 50 Camere di Commercio insieme a 1500 imprese turistiche. Sono queste le cifre del ciclo di incontri ‘Far ripartire il turismo. Da protagonista’, organizzato da Isnart, Unioncamere e Camere di Commercio.

Obiettivo aiutare le imprese a reagire

Le conferenze, rimodulate alla luce della emergenza Coronavirus, vedono avvicendarsi 18 professionisti specializzati in assistenza delle imprese turistiche nei momenti di crisi. L’obiettivo è di fornire ai player di settore informazioni utili per avere una visione prospettica del turismo che verrà, mettendo a disposizione gli strumenti necessari per ritarare la macchina organizzativa e non disperdere le proprie performance di mercato.



Cinque i temi trattati, che corrispondono ad altrettanti moduli seminariali: “Come gestire la crisi per tornare a far business”; “Come coniugare qualità e sicurezza nell’offerta commerciale delle imprese per soddisfare le esigenze del turismo che verrà: ospitalità italiana in sicurezza; “Come attivare pratiche turistiche sostenibili, convenienti per le aziende e rispettose delle persone e degli ecosistemi”; “Come usare l’accessibilità per garantire l’accoglienza per tutti” e infine “Come ottimizzare la relazione tra turismo, web e nuove tecnologie”.



Le opzioni per le Camere di Commercio

Le Camere di Commercio possono scegliere tra uno o più moduli (per una platea di massimo 25 imprese per ogni singolo appuntamento) e Isnart, che ha lavorato alla progettazione dell’iniziativa - in assistenza tecnica ad Unioncamere e alle Camere di Commercio nell’ambito del Fondo di Perequazione - gestisce i moduli seminariali online attraverso la piattaforma Zoom. Le Camere di Commercio hanno anche la possibilità di aggiungere alle web conference la consulenza web secondo la formula one-to-one, da dedicare ad un numero massimo di 8-10 imprese.