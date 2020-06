Gardaland, riaprono il parco e gli hotel a tema

Lo scorso sabato è stato il giorno della grande ripartenza di Gardaland, che ha inaugurato la nuova stagione. “Siamo molto felici di tornare ad accogliere i nostri visitatori. La parola d’ordine quest’anno sarà ‘divertimento in sicurezza’. Usciamo da un periodo difficile per tutti ma siamo convinti che sia possibile tornare a divertirsi - afferma Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland -. Il parco si presenterà in modo diverso e al suo interno andranno rispettate delle regole precise, ma tutto sarà come sempre improntato alla spensieratezza e al relax”.

Una delle caratteristiche di questa stagione sarà il contingentamento degli ingressi: “Abbiamo fissato un limite giornaliero di circa 10mila persone - dichiara Vigevani -. Ovviamente questo porterà ad una riduzione rispetto ai nostri numeri abituali, ma siamo positivi sull’andamento della stagione, inoltre abbiamo da poco attivato il servizio prenotazioni online e i primi riscontri sono molto lusinghieri".



Il protocollo di Gardaland prevede un nuovo sistema di prenotazione online con l’indicazione vincolante del giorno di visita per gestire il numero chiuso ridotto di visitatori; la misurazione della temperatura corporea degli ospiti e dei dipendenti prima dell’accesso al parco; l’obbligo di indossare la mascherina per tutti i visitatori sopra i 6 anni e fornitura dei dispositivi di protezione ai dipendenti; sanificazione continua delle aree comuni e delle attrazioni dopo ogni giro; inibizione di alcuni posti a sedere delle attrazioni per favorire il distanziamento sociale.



A disposizione anche un’app per prenotare le attrazioni e i ristoranti del parco. Fra le novità, lo spettacolo musicale 44 Gatti Rock Show, dedicato a tutta la famiglia.

Presso piazza Ramses in scena invece AquaFantasia – Storia di acqua, luci e colori, uno spettacolo di fontane danzanti che si ripete ogni ora. Aperte e fruibili la quasi totalità delle attrazioni all’aperto, sia acquatiche che all’asciutto. Per completare l’offerta di divertimento sicuro aperti anche Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel, interamente tematizzato.



L’offerta Gardaland Happy Summer – prenotabile online - prevede uno sconto fino al 25% per un soggiorno dal 1° luglio fino al 27 settembre in uno dei due hotel.