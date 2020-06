Regione Veneto: una campagna di marketing per rilanciare il turismo

La Regione Veneto alza la voce e predispone un piano di marketing a sostegno della ripresa turistica che impiegherà un investimento di 2,3 milioni di euro.

Perché, ricorda il presidente della Regione, Luca Zaia, “Sui 65 mila posti di lavoro persi nel Veneto, ben 35 mila appartengono al vasto settore delle vacanze e dell’ospitalità. Da questa situazione massacrante vogliamo uscire con un’azione comunicativa forte e accattivante, facendo leva su un valore che nessuno possiede e che solo noi possiamo spenderci: the Land of Venice, il Veneto inteso come terra di Venezia”.



L’assessore Federico Caner (nella foto) ha spiegato i dettagli della campagna: “Mai è stata realizzata una campagna promozionale di queste dimensioni per il turismo veneto, sia in termini di risorse, sia per la varietà di azioni programmate, sia per il grandissimo numero di persone che in Italia e all’estero saranno raggiunte, nei modi più diversi, dal messaggio targato ‘The Land of Venice’”.



In programma l’attivazione di tre linee di intervento: sui canali tradizionali, su i canali digitali, tramite attività di influencer marketing.

“Gli influencers entreranno in contatto con il territorio – ha precisato l’assessore – per rendere le esperienze replicabili dai loro follower e dai turisti, coinvolgendo ancor più i visitatori attraverso l’indizione di un concorso fotografico”.



“Vogliamo trasmettere la bellezza e nel contempo la sicurezza dell’intero Veneto – ha concluso Caner –, non escludendo alcuna destinazione o prodotto turistico. Sulle immagini dei nostri territori, campeggerà sempre una grande V, un marchio identificativo di tutta la regione e il bollino ‘safe area’, per assicurare che da noi viaggi, vacanze ed escursioni si svolgono in un ambiente controllato, in una Regione dalla sanità eccellente”.