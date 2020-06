Liguria: 800mila euro per la nuova campagna turistica

Sarà "la più imponente campagna pubblicitaria mai lanciata da questa amministrazione": così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha annunciato oggi il piano di comunicazione del valore di 800mila euro organizzato con Agenzia InLiguria.

A partire dal 16 giugno, in Italia e nel Sud Est della Francia, andrà in onda su tv e stampa la campagna dal claim 'In Liguria puoi', con l'obiettivo di evidenziare l'offerta variegata ligure.



"Siamo l'unica regione italiana ad avere contemporaneamente Alpi, Appennini e mare - ha spiegato Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo -: facciamo un investimento importante per promuovere in tempi brevi il turismo e sostenere tutti gli operatori della filiera, adv, ristoratori, hotel".



La campagna, sottolinea Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario di Agenzia InLiguria, "avrà una diffusione straordinaria per raggiungere tutti gli italiani".



Oriana Davini