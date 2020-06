Genova e Savona uniscono le forze per la promozione

I Comuni di Genova e di Savona hanno sottoscritto un protocollo di intesa per l’avvio di rapporti di collaborazione per la promozione del patrimonio e dei territori in chiave turistica, puntando a diventare un unico territorio allargato, grazie a un’alleanza mirata a far crescere i flussi di visitatori con offerta di scambi e pacchetti integrati.

Il protocollo, secondo quanto riportato da Hotelmag, intende promuovere a livello nazionale e internazionale le rispettive destinazioni turistiche, sinergie e operatività per pianificare iniziative congiunte di sviluppo dell’offerta turistica, mettendo a sistema le capacità attrattive dei due territori. Si punterà a creare percorsi turistici congiunti tra città che hanno contiguità territoriale, partendo dai poli crocieristici, per far sì che i turisti prolunghino la permanenza sul territorio. L’accordo è il primo passo verso la creazione di un’offerta integrata che possa includere anche accessi alle attrazioni turistiche, e a questo proposito verrà lanciata la card turistica di Genova. che potrà essere funzionale a proporre un turismo di prossimità e un territorio allargato per i visitatori.



L’intesa prevede azioni congiunte di comunicazione, partecipazione congiunta a fiere ed eventi di marketing, tour organizzati con operatori del settore turistico per promuovere e far conoscere i territori, ma anche tutela, valorizzare e promozione reciproca dei patrimoni paesaggistico, ambientale, artigianale, commerciale e enogastronomico.



“Il protocollo di collaborazione con Savona è molto importante a livello turistico perché ci permette di sviluppare strategie promozionali intraprovinciali e di proporre meglio la nostra città e la nostra regione – ha spiegato Laura Gaggero, assessora allo Sviluppo economico turistico e al marketing territoriale del Comune di Genova -, ma anche un modo per rafforzare la collaborazione degli enti con tutti gli operatori del settore turistico”.