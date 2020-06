La Basilicata al lavoro per il brand ‘Basilicata Sorride’

Il Consorzio Albergatori di Matera e il Consorzio Turistico Maratea hanno deciso di unire le forze con Fiavet Basilicata per dare vita al brand Basilicata Sorride, con il quale favorire l’individuazione delle strutture ricettive che propongono ulteriori standard di sicurezza e sanificazione, costantemente in linea con le prescrizioni degli enti preposti, all’interno della Regione.

Il brand, oltre a includere Matera e Maratea, mira a racchiudere il resto della regione per elaborare strategie di marketing condivise ma soprattutto ad avere una rappresentatività più forte e incisiva come categoria nei rapporti con le istituzioni e comunicazioni e azioni ancor più efficaci.



Il primo passo sarà un portale web, ideato e realizzato gratuitamente – come contributo alla ripresa del turismo in regione - dal gruppo creativo ‘B-Room’, che riunirà tutte le strutture aderenti al progetto.



“Per quanto il momento sia decisamente difficile, il nostro approccio al futuro è col sorriso - spiegano Giacinto Marchionna e Sergio Palomba, presidenti del Consorzio Albergatori di Matera, e Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico Maratea - e continueremo a metterci il cuore, da oggi confortati da un abbraccio ‘coast to coast’. Siamo certi che la Regione e l’Apt, nell’apprendere di questo sodalizio sapranno cogliere le istanze che, d’ora in poi, giungeranno in modo ancor più coordinato”.