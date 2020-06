Il grido d’allarme di Milano: 12 alberghi aperti su 400

Duro colpo per il turismo a Milano. Nonostante siano in procinto di arrivare i primi clienti, il settore nel capoluogo lombardo sta vivendo momenti decisamente difficili. Secondo i dati diffusi da corriere.it, su un totale di 400 alberghi cittadini solo 12 sono attivi. Non solo: nessuno di quelli aperti è un cinque stelle. Una proporzione non dissimile, per altro, da quella di Roma.

Non solo: 9 dipendenti su 10 sono in cassa integrazione. E a questo si aggiunge tutto l’indotto che ruota intorno ai visitatori che arrivano dall’Italia e dall’estero: le guide turistiche in primis, ma sicuramente anche gli autisti e, ovviamente, le agenzie di viaggi.



Qualche hotel non ha mai chiuso i battenti, ma molti hanno preferito cessare momentaneamente l’attività. Il problema è la ripresa, dal momento che la maggior parte dei visitatori arrivava dall’estero. E la clientela italiana potrebbe preferire le località di mare o di montagna piuttosto che la città.