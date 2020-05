Cortina 'Medical wellness', vacanze in quota

Parte con la stagione estiva la nuova proposta turistica di Cortina per un soggiorno salute e benessere. Un percorso in 7 step, con esercizi all’aperto, terapie naturali, come l’aerosol delle cascate e il forest bathing, escursioni, lezioni, workshop, tour guidati e alimentazione sana.

Il progetto coinvolge diverse realtà del territorio e mette in campo la competenza di medici e professionisti dell’healthcare.



Il percorso benessere inizia con un check-up all’Ospedale di Cortina, mentre per l’accomodation sono gli alberghi ‘Medical Wellness’ ad accogliere gli ospiti, grazie a un protocollo condiviso, realizzato da Federalberghi e Associazione Albergatori di Cortina. Le misure prevedono, ad esempio, la sanificazione completa delle strutture a inizio stagione e delle stanze prima dell’arrivo di ogni nuovo cliente. Sarà inoltre presente una grafica comune in tutta la città, con informazioni utili per la tutela della propria salute e di quella degli altri.



Anche la ristorazione è coinvolta nel progetto, attraverso le realtà certificate Medical Wellness, che propongono prodotti di qualità e menu su misura.



Nel percorso di salute e benessere non possono mancare gli esercizi all’aperto, e le Dolomiti rappresentano un ambiente ideale per questo tipo di attività: natura rigogliosa, aria pulita, ampi spazi, aree protette, biodiversità.



Tra le iniziative in programma, “Cortina Celata” e “Cortina 2000”: percorsi guidati per riattivare corpo e mente partendo da itinerari facili per arrivare all’obiettivo finale, la salita alla Tofana di Rozes. Le escursioni avranno cadenza settimanale, a partire dal 6 giugno, con tappa finale il 1° agosto.



Altra iniziativa è Dolomiti & Yoga, dove le attività alpinistiche, come escursioni su sentieri e ferrate, e le arrampicate, si accompagnano a esercizi di yoga per aiutare la capacità di respirazione e ossigenazione. Tra le destinazioni in programma, il Lago Ghedina, la falesia di Pocrepa a Pocol, le cascate di Fanes, Malga Federa e le Cinque Torri. Yoga in quota anche al Rifugio Col Druscié, un’iniziativa organizzata da Tofana Freccia nel Cielo.



Al termine del soggiorno è possibile effettuare un check-up finale, con visita conclusiva all’Ospedale di Cortina.