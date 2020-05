Viaggio digitale nella Penisola, nasce l’app Enit Italia Virtual Reality

Si chiama Enit Italia Virtual Reality ed è la nuova app gratuita scaricabile da App store e Google Play per percorrere virtualmente la Penisola.

Si tratta di un'esperienza immersiva in cui ci si può immergere attraverso appositi visori o semplicemente con la funzione panoramica del cellulare.



“Il viaggio inizia con la scelta da compiere – spiega Enit in una nota -. Dal tour enogastronomico a Napoli fino ad un aperitivo nelle Langhe, come un viaggio nel tempo. A bordo della Vespa targata Italia si parte da Roma per un tour animato da Cesare. Italia VR è un progetto nato alla fine del 2018 con l'obiettivo di dotare l'Italia di uno strumento di promozione capace di raggiungere utenti in tutto il mondo”.



Nel corso del 2020 Enit svilupperà ulteriormente la piattaforma di virtual reality implementandola con nuovi contenuti video, integrando anche materiale proveniente dalle realtà locali.