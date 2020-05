Con l’avvicinarsi della fatidica data del 3 giugno, quando dovrebbe scattare la liberalizzazione degli spostamenti fra regioni diverse, il pressing sul governo per l’adozione di provvedimenti che tutelino le aree con meno contagi si fa sempre più forte. E in questo senso, la querelle intorno all’utilità e alla configurazione di un ‘passaporto sanitario’ continua a occupare le prime pagine dei giornali.

Il caso Sardegna e Sicilia

In particolare, sono Sicilia e Sardegna ad alzare la voce, chiedendo l’introduzione del documento che andrebbe a tutelare sia chi si sposta sia chi accoglie i visitatori provenienti da altre regioni. Il governatore della Sardegna Christian Solinas, ha avviato la trattativa con l’esecutivo in quanto vorrebbe rendere la Sardegna un’isola ‘covid free’ e per far questo sarebbe necessario un certificato di negatività al coronavirus. Il certificato deve contenere l’esito negativo del tampone e andrà presentato non quando si prenoterà il biglietto ma entro tre giorni dalla partenza. I passeggeri dovranno quindi presentarsi all’imbarco con carta d’imbarco, documento d’identità e certificato. L’idea di Solinas è piaciuta anche al presidente della regione siciliana Nello Musumeci, il quale ha pensato al passaporto sanitario per poter raggiungere l’isola dall’8 giugno.



Manca uniformità

Il Governo ha tuttavia espresso parere negativo, in quanto quella del passaporto sanitario sarebbe una soluzione impraticabile. Da un lato perché è necessario dare uniformità su scala nazionale a qualsiasi provvedimento; dall’altro perché gli scienziati ricordano come al momento non possa esistere un passaporto sanitario o un certificato di negatività valido.

Dal canto suo, come riportato dal Sole 24Ore anche l’Oms ha stabilito che non esistono patentini di immunità per il coronavirus, cosa che il Comitato Tecnico Scientifico ha da sempre sostenuto. E contro la diffusione del passaporto sanitario rema anche la difficoltà a realizzare i tamponi.

Se il Governo confermasse parere negativo all’introduzione del passaporto sanitario, Solinas ha comunque già allo studio due alternative, che verranno presentate solo in un secondo tempo.