Liguria, campagna da 800mila euro per rilanciare i flussi

Un budget straordinario da 800mila euro per la promozione stagionale da giugno a settembre. La Liguria passa all’attacco con una campagna estiva che, come si legge su HotelMag, partirà il 16 giugno e si rivolgerà al turismo italiano e alle aree di Nizza e Marsiglia, mercato di riferimento tradizionale per la regione.

“Vogliamo che la Liguria venga percepita da tutti come un posto sicuro e ideale per andare in vacanza – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Pensiamo che fare una campagna di questa portata sia un dovere nei confronti della Liguria e dei nostri operatori turistici, che hanno bisogno di tutto il nostro supporto per poter salvare la stagione. Ci stiamo impegnando in questi giorni per aprire gradualmente tutte le attività che servono al turismo direttamente o indirettamente e, nell’attesa di veder ripristinata totalmente la mobilità tra regioni, ci prepariamo a una campagna a tappeto, su tutti i media, che inviti tutti gli italiani a venire in Liguria”. Saranno coinvolte circa 90 testate con circa 450 promozionali.



I temi

Tra i temi affrontati quello del turismo attivo e all’aria aperta, ora diventato essenziale. La Liguria, infatti, offre un binomio costa-entroterra ideale sia per il turismo balneare, sia per l’escursionismo. “Ora che finalmente si vede la possibilità di ripartire – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino – scommettiamo sull’attrattività della nostra regione, e siamo convinti che molti coglieranno l’opportunità di una vacanza in Liguria che, oltre all’attenzione per la sicurezza, offrirà le eccellenze del territorio in una luce diversa”.