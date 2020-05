di Isabella Cattoni

Ecosostenibile, di prossimità, attento a rispettare la natura e le regole di sicurezza imposte dall’emergenza coronavirus, ma anche confortevole e ‘attivo’: la tendenza emergente per il turismo estivo viaggia in direzione della vacanza en plein air di nuova concezione, molto attenta a garantire un elevato livello qualitativo. Il trend non è sfuggito agli addetti di settore, dai grandi nomi del tour operating alle piccole società specializzate. Tutti concordi nel ritenere che gli italiani quest’estate si muoveranno all’interno del nostro Paese, prediligendo formule di soggiorno a contatto con la natura, in grado di trasmettere serenità, sicurezza e, perché no, anche la possibilità di optare per soluzioni flessibili e di diverso impatto sui conti economici di casa.

La svolta AlpiGreen

Gli auspici devono essere davvero positivi, se un player come il Gruppo Alpitour decide di giocare anche in quest’ambito la sua partita, presentando alle adv una selezione di 111 strutture in Italia appartenenti alla linea AlpiGreen e ai cataloghi Mare in Italy e Montagna, con soluzioni indipendenti e a stretto contatto con la natura. In particolare AlpiGreen spazia fra glamping, lodge e mobil home, per vacanze a stretto contatto con l’ambiente declinate in 12 proposte, dalla Sardegna alla Toscana, dal Veneto a Puglia, Lazio, Abruzzo e Friuli.



Glamping di qualità

Nella medesima direzione viaggia anche la proposta di operatori super specializzati. È il caso di Human Company, gruppo fiorentino leader nell’ospitalità open air, che rinnova una proposta di qualità in tutta Italia. “Per sua natura - sottolinea il direttore commerciale, Bruna Gallo - Human Company è in grado di accogliere e offrire vacanze open air in tutta sicurezza, venendo incontro alle esigenze delle persone con offerte mirate e nel rispetto dei nuovi standard sanitari e di distanziamento”.

Si moltiplicano poi anche le idee per proporre il soggiorno en plein air in un’ottica diversa; Club del Sole ha ad esempio lanciato lo Smart Working Village, che consente di portare il lavoro d’ufficio nel contesto sicuramente più piacevole dei 15 Family Camping Villages del Gruppo disseminati in tutta Italia, dove saranno presenti aree dedicate agli ‘smart workers’ con attrezzature dedicate.



Il Focus su TTG Italia

La partita è aperta e sicuramente lo scenario italiano offre ampie opportunità per proporre una vacanza in libertà, a contatto con la natura. Una vacanza che forse non era stata preventivata da una certa tipologia di clientela, ma che in questo periodo rappresenta una preziosa valvola di sfogo per alimentare la difficile ripresa del mercato.

