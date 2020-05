Riapre il 28 maggio l’Acquario di Genova

Riaprono gli acquari di Costa Edutainement. Il primo ad accogliere il pubblico sarà, il 28 maggio, l’Acquario di Genova. Seguiranno poi l’Acquario di Livorno, il 29 maggio, e l’Acquario di Cattolica, il 30.

“Siamo molto felici di riaprire al pubblico e di poter tornare ad essere un punto di riferimento turistico, economico e sociale dei territori dove siamo presenti - afferma Beppe Costa, presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment -. Seppur consapevoli che la ripresa sarà graduale, la riapertura vuole essere un segnale per tutti gli operatori del mondo turistico e culturale”.



Le misure

Oltre ad aver sanificato tutti gli ambienti, il Gruppo ha adottato tutte le misure straordinarie volte a garantire la sicurezza dei visitatori e limitare le possibilità di contagio da Covid-19.



Ogni struttura sarà dotata di postazione di rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, segnaletica dedicata per favorire il giusto distanziamento sociale sia in biglietteria sia di fronte alle vasche espositive, dispenser di gel igienizzante lungo il percorso. La mascherina sarà da indossare obbligatoriamente per l’intera durata della visita.



I percorsi espositivi saranno interamente fruibili, ad eccezione delle vasche tattili presenti in tutti e tre gli acquari e, per l’Acquario di Genova, della sala VR Gear e del giardino ‘Un battito d’ali’. Sempre all’Acquario di Genova, inoltre, è stata ridotta la capienza massima di visitatori in ingresso per ogni fascia oraria da 600 a 150 persone ogni mezz’ora.



Per il primo periodo di riapertura, sono sospese anche le visite guidate e dietro le quinte.



Per evitare eventuali code in biglietteria, sarà fortemente incentivato l’acquisto dei biglietti online, disponibili solo per le singole strutture.