Marche: un portale per i player turistici

Anche le Marche corrono in aiuto del settore turistico, fortemente provato da questa crisi, con uno strumento di lavoro per le strutture ricettive e i tour operator, che vi potranno caricare direttamente i propri pacchetti e interagire con i clienti aiutandoli a trovare le mappe e le informazioni necessarie per spostarsi nella regione.

Si chiama www.turismo.marche.it ed è il nuovo sito progettato e realizzato dal Servizio Turismo e Servizio Informatica della Regione Marche e dedicato alla promozione turistica nella Fase 2.



Rinnovato nella grafica e nei contenuti, si legge su Hotelmag, il portale è in italiano, inglese, francese, tedesco e russo ed è stato rivisto per rispondere alle mutate esigenze del turista, al quale fornisce uno strumento adeguabile ai diversi device e ottimizzato anche per la consultazione dallo smartphone.



Il portale è inoltre integrato con i contenuti social gestiti dai canali Facebook, Twitter, Instagram e Youtube di Marche Tourism e dal Blog DestinazioneMarche.it, che racconta settimanalmente le curiosità, i territori e le iniziative più interessanti della regione.



Nella sezione ‘Scopri tutti i 17 cluster turistici delle Marche’ è racchiusa la molteplicità di proposte della regione, adatte a tutti i gusti: dal progetto Marche Outdoor, di cui è testimonial il campione del ciclismo mondiale Vincenzo Nibali, al trekking, ai cammini di fede e al circuito di abbazie, santuari e monasteri legati alla spiritualità, passando per le rotte per motociclisti, sino alla scoperta della natura con due parchi nazionali, quattro parchi regionali e sei riserve naturali. E ancora gli antichi borghi, da visitare sia dal punto di vista storico-artistico che da quello delle tradizioni artigianali ed enogastronomiche fino alla costa dominata dalla baia del Conero, con attività e soluzioni adatte anche alle famiglie. Nella sezione ‘Cosa vedere’ si possono trovare itinerari con mappe geolocalizzate, link multimediali e approfondimenti. Infine completa il menù la sezione ‘Accoglienza e info’ con i pacchetti turistici, i servizi e i consigli pratici per i clienti dei player turistici.