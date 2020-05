RomaOpenBus: la Capitale a misura di bambino

La RomaOpenBus riaccende i motori dei suoi bus a due piani e riparte dal 30 maggio con un nuovo prodotto il cui obiettivo è far conoscere le bellezze di Roma al target delle famiglie con bambini.

Il nuovo tour, proposto a prezzi promozionali per venire incontro alle esigenze delle famiglie, prevede un itinerario in compagnia di ‘Tapsy la talpa’, un compagno di gioco per i più piccoli. I bimbi riceveranno dei gadget, una mappa e sticker per divertirsi durante il percorso insieme ai loro genitori.



Sicurezza a bordo garantita

La RomaOpenBus ha iniziato le operazioni di sanificazione e organizzazione dei posti a bordo, seguendo tutti gli accorgimenti necessari a garantire la massima sicurezza dei passeggeri. Si potrà accedere a bordo solo dietro una prenotazione, che potrà essere effettuata via mail o via telefono, e con l’obbligo di indossare la mascherina.



A disposizione dei passeggeri ci saranno guanti, gel igienizzante e una salviettina disinfettante; è inoltre garantito il distanziamento come da normativa e gli auricolari sono sempre in confezioni singole usa e getta.



Gli accessi al piano superiore del bus sono due, utilizzabili quindi uno per la discesa e uno per la salita, garantendo la massima sicurezza.



Il servizio sarà attivo dal 30 maggio, ogni sabato e domenica, con quattro partenze al giorno dal Terminal di Largo Peretti, alla Stazione Termini.