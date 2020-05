Le terme sono un presidio sanitario ed è assurdo mantenerle chiuse. Parte da questa considerazione la nota di Federterme, che chiede con forza al Governo l’immediata riapertura delle attività.

“Noi - specifica Massimo Caputi, presidente Federterme Confindustria - abbiamo varato, con la collaborazione di un team di esperti coordinati dalla Fondazione Forst, un rigido protocollo di tutela e prevenzione per lavoratori e clienti”.

A questo punto, aggiunge Caputi, non si capisce perché i centri estetici, le attività balneari e le piscine ordinarie possano aprire, “mentre i centri benessere e le piscine termali debbano restare chiuse, con immenso danno alle economie di vaste aree del Paese, malgrado siano le uniche con presidio sanitario rigido”.



L’augurio del presidente è che si sia trattato di una svista da parte del Governo: “Confido a nome di tutti gli associati, dei 60mila dipendenti e di tutti i Comuni interessati in una rapida e ragionevole soluzione. Ne va la vita stessa del comparto termale e delle Aree di insediamento in ben 19 Regioni”.