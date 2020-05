Grecia e Croazia i rivali di Rimini per il turismo straniero

di Gaia Guarino

La riapertura delle frontiere senza obbligo di quarantena rappresenta un'opportunità per il turismo a Rimini. Sono già numerose le richieste in arrivo dalla Svizzera e dalla Germania, ma per accogliere i viaggiatori bisognerà attendere almeno il 15 giugno.

In ogni caso, sembra si stia risvegliando l'interesse di compagnie aeree e bus di linea tedeschi per i viaggi in Italia, sebbene la concorrenza di altri Paesi come Grecia e Croazia si faccia sentire. A tal proposito, come riporta ilrestodelcarlino.it, parla Andrea Gnassi, sindaco di Rimini che chiede un intervento deciso da parte del Governo: "Si tratti il turismo come industria e non come folclore. Nei prossimi mesi ci giochiamo i mercati del turismo per i prossimi anni. Noi siamo pronti con la nostra organizzazione".