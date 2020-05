Centinaio, Lega: “A fianco delle agenzie per protestare contro il Governo”

Monta la protesta di agenzie e tour operator e Gian Marco Centinaio, senatore della Lega ed ex ministro del Turismo, interviene sui social per spiegare che "le associazioni ed i gruppi che fanno riferimento al turismo organizzato lamentano il totale abbandono”.

Secondo Centinaio l’attuale ministro Dario Franceschini “non li ha mai presi in considerazione. Il settore ha chiesto 750 milioni, ma sono stati stanziati solo 25 milioni con interi settori completamente abbandonati. Il Governo non ha nemmeno previsto alcuna tutela per la cassa integrazione dal mese di luglio e il buono vacanza penalizza il settore. Da domani le agenzie protesteranno civilmente chiedendo ascolto e considerazione e noi saremo al loro fianco”.



Intanto le associazioni di categoria stanno organizzando le proteste e si prospettano mesi di duro confronto.