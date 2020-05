Toscana, call per gli operatori: “Vi offriamo una vetrina”

Una grande call dedicata agli operatori turistici per programmare nuove offerte per la stagione estiva 2020 in vista della campagna di promozione della Regione dedicata ai mercati di prossimità che prenderà il via a breve. È quella lanciata dalla Toscana, che utilizzerà il sito visittuscany.com come vetrina virtuale per spingere le offerte del territorio.

Le offerte degli operatori turistici potranno beneficiare del traffico generato dalla campagna di branding che Regione Toscana, attraverso Toscana Promozione Turistica, sta per presentare. La campagna, online e offline dedicata al pubblico nazionale, mira a ripensare l’offerta turistica regionale anche in conseguenza dei cambiamenti che l’emergenza Covid sta inducendo nella domanda.



“Sarà un anno difficile - afferma l'assessore al turismo della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo (nella foto) - e dobbiamo quindi puntare fortemente sull’estate, per questo stiamo lavorando per farci trovare pronti appena potrà partire la stagione estiva. Offriamo una vetrina a tutti gli operatori del turismo toscano permettendo loro di essere presenti sul portale ufficiale della Regione che sarà poi fortemente pubblicizzato con una campagna promozionale che stiamo predisponendo. Offriamo anche quindi una via per non essere obbligati a passare dalle grandi Ota delle prenotazioni turistiche online che con le loro percentuali sulle transazioni riducono fortemente i margini delle strutture ricettive”.



La strategia promozionale della Toscana è indirizzata all’ampio pubblico dei viaggiatori italiani, con un focus speciale sulla generazione Z e sui millennials. È questo il target disposto a ricominciare per primo a viaggiare, pianificando i primi spostamenti da soli, in coppia, in famiglia o con pochi amici. In un secondo step la campagna si estenderà anche al target famiglie e 60enni.



“Siamo consapevoli che la stagione 2020 sarà diversa da tutte quelle che abbiamo promosso sino a ora - dichiara Francesco Palumbo direttore di Toscana Promozione Turistica -. Le nostre proposte in questa fase difficile non possono essere intese solo come normale promozione territoriale, ma devono trasmettere la sicurezza di un luogo dell’anima, dove potersi rigenerare in un momento difficile e in grado di rispondere a bisogni profondi dei nostri connazionali”.



Gli operatori toscani possono proporre le proprie offerte promozionali e commerciali per il 2020 iscrivendosi gratuitamente a make.visittuscany.com seguendo le istruzioni. Per chi avesse bisogno di supporto lo staff di visittuscany.com è a disposizione al numero verde 800 926237 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o scrivendo alla mail offerte@visittuscany.com.