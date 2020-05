Sardegna, spiagge aperte ma quarantena per chi arriva

Rimane obbligo di quarantena per quanti vorranno raggiungere la Sardegna. Il presidente della regione, Christian Solinas, ha infatti firmato l’ordinanza che indica come tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dal luogo di provenienza, hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario di 14 giorni.

Chi arriva deve autodenunciarsi così come da disposizioni previste per la Fase 1. Alle compagnie aeree, navali e le società di gestione degli scali è richiesto di acquisire e mettere a disposizione della Regione i nominativi e i recapiti dei viaggiatori arrivati in Sardegna, spiega l’ordinanza come riportato dal Corriere della Sera.



Inoltre, potrebbero essere valutate altre restrizioni nel caso in cui l’indice di trasmissibilità (Rt) superi lo 0.5.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità in Sardegna Rt è pari a 0.24, il più basso d’Italia.

L’ordinanza riapre anche le spiagge nel rispetto delle linee guida nazionali. Saranno permesse le attività turistiche collegate alla balneazione e potranno riaprire al consumo sul posto bar, ristoranti, gelateria e pasticcerie. Restano il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare la mascherina nei locali aperti al pubblico e anche in quelli all’aperto quando non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro.