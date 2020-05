Alto Adige, gli hotel ripartono dal 25 maggio

È fissata per il 25 maggio la data della riapertura delle prime strutture alberghiere dell’Alto Adige, dopo l’approvazione della Legge Provinciale dell’8 maggio che regolamenta le misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2.

Si tratta di una ripartenza che coinvolgerà diversi comparti, dagli operatori degli impianti di risalita al mondo dell’hôtellerie al settore della ristorazione, numerose e diversificate sono le misure studiate per l’arrivo del primo ospite.



Alle strutture ricettive si affianca il comparto termale, pronto anch’esso a riaprire il 25 maggio. Le piscine all’aperto saranno accessibili sin da subito mentre saune e piscine interne saranno disponibili in via ‘privatizzata’.