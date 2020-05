Il New York Times: Italia tra le dieci mete post Covid

Tra i dieci Paesi più sicuri da visitare al termine dell'emergenza Covid e alla riapertura delle frontiere c'è anche l'Italia. A scriverlo è il New York Times che stila un elenco delle mete imperdibili e più attrezzate a ospitare turisti.

L'articolo firmato da Lauren Sloss analizza le misure adottate per contenere il virus e quelle per rilanciare l'economia e il turismo in modo da salvaguardare la salute delle persone. "L'economia già sofferente dell'Italia ha subito un colpo enorme dopo quasi due mesi di chiusura e un calo del 95 percento del turismo (quest'anno si prevedono 20 miliardi di euro di perdite rispetto al 2019)" scrive il NYT.



Gli altri nove paesi considerati sicuri sono Australia e Nuova Zelanda, Grecia, Puerto Rico, Islanda, Messico, Francia, Singapore, Hawaii. M. T.