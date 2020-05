Toti, Liguria: “Il 18 maggio riapriremo le spiagge”

La Liguria è pronta per riaprire le spiagge. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Giovanni Toti, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha confermato l’apertura della stagione balneare a partire dal 18 maggio.

“Ho sentito il ministro Francesco Boccia e credo che alla fine ci sarà il via libera”, ha dichiarato il governatore.



Insieme agli esercizi pubblici, così, ripartirà anche il turismo. “Il comparto dà lavoro a 100 mila persone e se si viaggerà tra le Regioni potremmo salvare il 70% della stagione”.



Ma quali saranno le precauzioni da adottare? “Basterà la distanza sociale – ha spiegato Toti -. Stiamo sperimentando un braccialetto volontario da mare: se ti avvicini a meno di un metro vibra. Una cosa giocosa. Chissà, magari diventa una moda. Per le spiagge libere decideremo con i Comuni: potrebbero esserci steward per la moral suasion. Sotto lo stesso ombrellone chi vive insieme”.