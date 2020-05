Guide turistiche: ecco le richieste al Governo

Una piattaforma unitaria proposta al Governo per garantire la sopravvivenza e ripartire. È quella lanciata dalle guide turistiche aderenti a Confguide Confcommercio e Federagit Confesercenti, che cercano di garantire un futuro alla professione.

Le guide, oltre ritenere essenziale la dichiarazione dello 'Stato di Crisi del Turismo' e l'istituzione di un fondo economico specifico per il turismo, chiedono il riconoscimento di un'indennità alle partite Iva di almeno 1.000 euro mensili, non soggetta ad imposizione fiscale, fino a marzo 2021; e in misura inferiore alle prestazioni occasionali ed a chi gode di piccola pensione dovuta a versamenti di attività pregresse.



Inoltre, la defiscalizzazione totale per l’anno d’imposta 2020; la decontribuzione degli oneri previdenziali e assistenziali per l’anno d’imposta 2020; la sospensione di un anno dei termini di versamento dei saldi 2019 delle imposte e oneri previdenziali, senza applicazione di sanzioni.



“Siamo certi – scrivono le guide in una nota - che la nostra iniziativa corrisponda anche alle aspettative di gran parte della nostra categoria, che da più parti richiede maggior collaborazione fra le associazioni per poter finalmente incidere sul futuro della nostra professione”.