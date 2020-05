Fase 2, ecco la ‘nuova normalità’ delle città italiane

Oggi l’Italia si è svegliata nella Fase 2. Per il Paese inizia ufficialmente una “nuova normalità”, in cui bisognerà provare a ripartire, convivendo con il covid-19.

Sono così 4 milioni le persone che oggi tornano al lavoro e, come riporta Ansa.it, le grandi città si sono organizzate per gestire i flussi in tempi di distanziamento sociale.



A Roma i mezzi pubblici viaggiano con capienza dimezzata. Per i passeggeri vigono gli obblighi di indossare mascherina e guanti e di posizionarsi a distanza di sicurezza gli uni dagli altri, nonché di sostare negli spazi consentiti.



Anche a Milano la società che gestisce i trasporti pubblici, Atm, ha riorganizzato bus e tram, indicando con dei marker i posti dove non è possibile sedersi o sostare per mantenere la distanza dagli altri passeggeri.



Lunghe code di controlli, invece, a Stazione Centrale, per il primo Frecciarossa, partito alle 7,10 verso Napoli.



Venezia senza turisti

Riparte anche Venezia, ma senza turisti. La Serenissima entra nella Fase 2 semivuota, priva delle folle di visitatori in attesa di un battello o di un taxi.



Nuova autocertificazione

Sul fronte normativo, ieri il Ministero dell’Interno ha rilasciato il nuovo modello di autocertificazione, scaricabile a questo link. Il Viminale ha però precisato che “può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali”.