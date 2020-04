Turisti da altre regioni, i presidenti decideranno in autonomia

La curva epidemica misurata attraverso l’indice di contagio e la capacità di accoglienza degli ospedali soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive. Sono i due indicatori che resteranno sotto osservazione nelle prossime settimane per valutare o meno la possibilità di far entrare nelle regioni i non residenti.

L’ultima parola sull’ingresso dei turisti spetterà dunque ai governatori che, secondo quanto riportato da corriere.it, potranno decidere di chiudere i propri confini proprio come è accaduto con l’inizio del lockwdown, quando per evitare le fughe di massa dal Nord al Sud i presidenti delle Regioni avevano firmato ordinanze che impedivano l’accesso dall’esterno.



Del resto anche ieri, nel corso dell’incontro turbolento tra le Regioni e lo Stato centrale, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha aperto a una possibilità di trattativa, spiegando come in base al monitoraggio delle prossime settimane “ci potranno essere dal 18 maggio scelte differenti da parte delle Regioni”.