Esperienze uniche e irripetibili, tour ecocompatibili, esperienze locali, e poi ancora attività adrenaliniche, itinerari multi-day e walking tour alla scoperta delle attrattive storiche e culturali del territorio. Questi i temi su cui Finale Ligure articolerà la comunicazione per diversificare la propria offerta futura “con l’obiettivo - spiega l’assessore al Turismo della Città di Finale Ligure, Claudio Casanova (nella foto) - di arrivare a intercettare le necessità di un turismo giovane, quello dei Millennials, che non si limita al balneare, ma intende la vacanza come un’esperienza attiva, a contatto con la natura.

"Abbiamo saputo destagionalizzare"

"Veniamo da un lungo periodo di crescita di presenze turistiche – aggiunge – sicuramente grazie al mare, ma non solo: da oltre sei anni, infatti, abbiamo saputo destagionalizzare la nostra offerta grazie al turismo outdoor, come dimostrano le competizioni di richiamo internazionale organizzate nel nostro territorio”.



Un piano per la promozione

Ed è proprio oggi, in un periodo così duro per il nostro sistema turistico, che è necessario pianificare il futuro secondo precise linee guida: “Per questo – racconta Casanova – già alla fine del 2019 abbiamo iniziato a lavorare a un Piano Integrato di Promozione Turistica del Territorio, un ampio e completo progetto finalizzato da un lato a mettere a sistema l’offerta già presente sul territorio e dall’altro a comunicarla in modo efficace grazie ad azioni e strumenti innovativi che interagiscono tra loro”.



Il piano, ora ultimato, si fonda su quattro linee guida, ovvero Promozione, Investimenti, DMO (Destination Management Organization) per integrare le diverse funzioni e i molteplici soggetti coinvolti a vari livelli nella creazione del prodotto; DMS (Destination Management System), ovvero potenziare la struttura di comunicazione e commercializzazione per giungere a un vero e proprio sistema integrato di offerta dell'esperienza turistica territoriale.



Vacanze tutto l'anno

“L’obiettivo – sottolinea l’assessore – è di presentare la nostra regione come un territorio dove le vacanze sono possibili 360 giorni l’anno, soprattutto dopo che il lockdown sarà finito. La voglia di aria aperta sarà preponderante, una volta terminata la clausura forzata, ed ecco che il nostro valore aggiunto sarà quello di poter proporre esperienze outdoor insieme al balneare, entroterra insieme al mare. Per non parlare delle nostre eccellenze nel campo gastronomico”.



Il nuovo sito

Il contenitore che raccoglierà tutta l’offerta di Finale Ligure e del suo territorio sarà www.visitfinaleligure.it, punto di atterraggio di tutte le azioni di comunicazione e promozione volute e realizzate dal Comune, ma anche porta d'accesso per gli utenti ai siti "verticali" già attivi sul territorio dedicati ad una specifica offerta. S. G.