di Remo Vangelista

Serve chiarezza per ripartire. Il presidente degli albergatori sardi lo ripete più volte a TTG Italia. Gli hotel dell’isola vogliono riaprire, ma in assenza di protocolli certi diventa tutto più complesso.

Il presidente Paolo Manca spiega che “il grande nemico è diventato il tempo. Se non partiamo a luglio diventa inutile riaprire le strutture”.



Manca cerca di tenere le fila del comparto in attesa di qualche direttiva precisa.



Dice che da ogni parte gli giungono richieste per capire se arriveranno norme realisticamente applicabili. Questo è il punto. Perché a forza di rimandare e di non fissare regole applicabili si rischia di far saltare l’intera stagione.



E non sarà più solo una questione di protocolli…



twitter @removangelista