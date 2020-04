Inside Marche chiede incontro col Governo per salvare l'incoming

L’associazione Inside Marche lancia un appello appello per salvare il turismo incoming. “Lo stop imposto al turismo dalla pandemia, con tutte le incertezze che ne derivano, ha colpito duramente i tour operator dell’incoming, come la filiera dell'intermediazione e tutto l’indotto legato alla vacanza - spiega Aldo Giustozzi, portavoce dell’associazione -. Tra cancellazioni e assoluta assenza di nuove prenotazioni, per la situazione di incertezza e restrizioni anche dei nostri bacini di utenza europei ed extraeuropei, abbiamo già perso circa il 90% del fatturato annuale, con l’aggravante di non vedere, a tutt’ora, segnali di recupero".

"La nostra proposta, basata su un monitoraggio dei nostri associati, ovvero la quasi totalità di chi si occupa di incoming in regione, è che per far fronte alla ‘lunga notte’ che attende il turismo vanno tenuti i contatti con tutti i livelli di governo, locale, nazionale e regionale per sensibilizzare le istituzioni sulla crisi del comparto e avere risposte concrete. Stiamo studiando una strategia che vorremmo condividere con gli altri attori del settore per fare sentire una sola voce e non una serie di rivoli insufficienti a sensibilizzare gli attori governativi a tutti i livelli”.



L'incoming turistico organizzato, solo nelle Marche produce oltre 4 milioni di turisti italiani e stranieri dei quali, “Uno su 5 veicolato dagli operatori dell’incoming - spiega Giustozzi - tutto questo grazie al lavoro incessante, diretto ed indiretto di queste imprese”.



L'emergenza sanitaria ha causato la cancellazione di tutte le prenotazioni dall’estero ed il 90% di quelle che provengono dall'Italia: tutta la promozione e gli investimenti da settembre 2019 a marzo 2020 sono andati persi, in un anno che sembrava poter essere da record, grazie anche alla promozione fatta da Lonely Planet, che aveva inserito le Marche nella Top20 delle Regioni da visitare nel mondo.

“Alla luce di tutto questo stiamo mettendo in atto iniziative per far sentire la nostra voce, che vorremmo unire alle altre del settore - conclude Giustozzi - incontrando i sottosegretari al Mise Alessia Morani e al Mibact Lorenza Bonaccorsi con delega al turismo”.