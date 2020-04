Trentino, uno strumento digitale per aiutare le aziende turistiche a gestire l’emergenza

Per contribuire al sostegno del sistema turistico è nato Trentino Suite Digital Hub, sezione del sito di Trentino Marketing dedicata agli operatori del territorio, che raccoglie indicazioni e contenuti utili su tematiche essenziali per gestire il momento dell’emergenza, quello del post lockdown ad esempio, e offrire spunti di riflessione su nuovi segmenti di prodotto e stimoli riguardo all’offerta per la gestione della ripresa.



Il nuovo strumento, riporta HotelMag, è stato progettato dal board commerciale di Trentino Marketing con il supporto, tra gli altri, di Asat-Federalberghi Trentino e delle Apt territoriali, ed è stato concepito per garantire una reale politica di sistema.



Trentino Suite Digital Hub è un prodotto dinamico, i cui contenuti vengono aggiornati in base all’evoluzione della situazione Covid-19 (lockdown, post lockdown, ripresa e normalizzazione). Alle prime linee guida attualmente disponibili (sales&distribution, comunicazione/online marketing e formazione) andranno ad aggiungersi nuove sezioni e approfondimenti, tra cui insight su mercati di interesse, stimoli sullo sviluppo del prodotto turistico futuro, indicazioni sull’utilizzo degli strumenti di sistema e informazioni di supporto alle imprese.



Ogni nuova riflessione e ogni nuovo strumento operativo sarà condiviso con i diversi canali di comunicazione interna, tra cui la newsletter di Trentino Marketing.