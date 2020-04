Nuovi prodotti per vendere i territori: la strategia delle Dmo

di Oriana Davini

Prodotti nuovi per vendere i territori: è la strategia a cui stanno lavorando le principali dmo italiane, consapevoli che i consumatori dopo il Covid-19 saranno sempre gli stessi ma avranno esigenze nuove.

Secondo Bruno Bertero, direttore marketing di PromoTurismoFVG, "dobbiamo intrecciare prodotti classici come mare e montagna in un territorio che dovrà offrire servizi innovativi, anche per le micronicchie".



Nel breve periodo, aggiunge Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione Turistica, "dobbiamo spostare l'attenzione alle piccole e micro esperienze, meglio se open air e in piccoli centri: un esempio? Le Ville Medicee nella campagna fiorentina e in provincia".



Il Piemonte ha archiviato la campagna sul Barocco e spostato il focus su altri fronti, "come i cammini storico-spirituali - elenca Luisa Piazza, d.g. di VisitPiemonte - e troveremo nuove strade per sostenere l'enogastronomia".



Si sta concentrando sui clienti fidelizzati Maurizio Rossini, ceo di Trentino Marketing: "Dobbiamo essere bravi a raccontare cosa troveranno davvero".