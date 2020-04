Tassa di soggiorno: le città chiedono un fondo per mancate entrate

Un fondo per coprire le mancate entrate relative alla tassa di soggiorno: è l'appello rivolto dagli assessori al Turismo delle principali città d'arte italiane al Ministro Franceschini.

In una videoconferenza con il Sottosegretario Lorenza Bonaccorsi, gli assessori ribadito la necessità di tutele per imprese e i lavoratori della filiera turistica, detrazioni fiscali e interventi di sviluppo economico per incentivare la ripresa, costituzione di un fondo speciale per il mancato introito del contributo di soggiorno e degli altri tributi comunali, condivisione di un piano di comunicazione con Enit.



Al centro del dibattito anche la necessità di risorse straordinarie per l'adeguamento delle strutture ricettive alle nuove norme e intensificazione dei controlli per concorrenza sleale e abusivismo. O. D.