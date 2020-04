Valica: nuovi portali ed esperienze per il turismo a km zero

Nuove acquisizioni di portali, rafforzamento del commerciale per i servizi incoming e investimenti per aumentare i prodotti all’interno dei diversi marketplace di proprietà. Valica affronta questo difficile 2020 con una strategia d’attacco, forte di un 2019 conclusosi con un fatturato di 2,7 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al 2018, superando ampiamente la stima fatta a inizio anno.

Un risultato che ha consentito all’azienda di rafforzare la propria posizione di mercato e di avere un assetto tale da poter proseguire la crescita anche nel 2020, nonostante il suo core business, il turismo, stia vivendo una profonda contrazione a causa delle conseguenze dell’emergenza da covid19.



Le nuove operazioni

Tra le new entry del gruppo il database di offerte vacanze Trydoo, mentre sul fronte dell’e-commerce l’operazione Wantrek.com consentirà all’azienda di affrontare la Fase due della pandemia, con la valorizzazione delle oltre mille esperienze da vivere sul territorio italiano, in prossimità della casa di ognuno degli utenti.



Il network Valica aggrega oggi 40 brand, con siti web e ambienti social, nei settori travel, food, prodotti tipici italiani e arte. Il volume totale del traffico aggregato ha raggiunto 15 milioni di utenti unici al mese con oltre 35 milioni di pagine viste e un database di iscritti alla newsletter che supera i 3 milioni di indirizzi, mentre gli ambienti social hanno oltre 3,5 milioni di fan.



L'obiettivo è valorizzare l'Italia

“L’obiettivo - spiega Emiliano D’Andrea, ceo di Valica - è dotarci di nuove competenze e nuove linee di business volte a rafforzare la nostra mission di valorizzare l’Italia dal punto di vista turistico ed enogastronomico attraverso il digitale. Anche se abbiamo dovuto necessariamente rivedere le stime di crescita, siamo comunque convinti che, grazie alle acquisizioni fatte in questi mesi e ad alcuni progetti in cantiere, il Gruppo riuscirà a proseguire il suo sviluppo e a raggiungere buoni risultati”.