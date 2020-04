Federbalneari: “Il documento relativo alle misure di sicurezza non è autentico”

Con una nota, Federbalneari sottolinea non aver diramato nessuna indicazione ufficiale sulle misure di sicurezza. La precisazione arriva dopo la circolazione, negli ultimi giorni, di un presunto documento attribuito al Centro Studi dell’associazione di categoria. Il documento si chiamerebbe “Misure di tutela della salute pubblica estate 2020” e, come precisa la federazione, “non è in alcun modo riconducibile a Federbalneari che ne prende tutte le distanze”. L’associazione ha anche avviato un’indagine interna sulla diffusione del documento.

“La linea di Federbalneari rimane quella comunicata ufficialmente nei giorni scorsi - precisa ancora -: rimaniamo in attesa delle disposizioni del Governo in relazione al comparto del turismo balneare per di valutarne la fattibilità e la ricaduta sul sistema turistico balneare italiano”.