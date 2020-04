Sardegna, i turisti rinunciano alla vacanza e scrivono all'hotel: “L'anticipo tenetelo come regalo”

Erano assidui frequentatori della Sardegna e quest’anno avevano scelto l’hotel Sardus Pater di Fluminimaggiore, nel Sud della Sardegna, per la loro vacanza a giugno. Ma per la coppia di anziani tedeschi Jochen e Christine Hopf non è restata altra scelta che disdire la prenotazione. Ma con una lettera che ha lasciato senza parole il titolare dell’hotel.

Secondo quanto riportato da ilmessaggero.it, i due turisti hanno scelta infatti la via del gesto umano, ovvero la rinuncia ai soldi dell’anticipo come segnale di vicinanza al Paese intero e alle difficoltà che sta attraversando. Scrive la coppia: “Vogliamo dirvi che siamo molto tristi per tutte le morti causate dal Coronavirus in Italia. Ci vergogniamo del fatto che la Germania non voglia aiutare l'Italia e speriamo che i nostri politici possano cambiare presto la loro opinione”.



Un gesto, al di là del valore economico (300 euro) che il titolare Franco Corrias ha apprezzato in particolare per il suo valore simbolico in un momento particolarmente difficile: “Fino a tutto maggio registriamo il 100% delle disdette mentre per giugno siamo all'80%. E da marzo sono arrivate solo due prenotazioni…”, ha detto al quotidiano.