Cancellano il viaggio ma regalano l’acconto all’hotel, il gesto solidale di una coppia di turisti tedeschi

“Non potremo venire in Italia, ma tenete l’acconto”. Un bel gesto di solidarietà quello che una coppia di viaggiatori tedeschi ha deciso di compiere a sostegno di un albergatore sardo. Anziani e attualmente in isolamento per prevenire il contagio da coronavirus, i due coniugi, Jochen e Christine Hopf, si sono trovati costretti ad annullare la loro vacanza estiva nella Penisola, che avrebbero dovuto trascorrere all’Hotel Sardus Pater, in Sardegna. Ma visto il periodo, che ha messo in ginocchio l’economia turistica del Belpaese, i due non si sono limitati a cancellare la prenotazione.

In una mail interamente in italiano, indirizzata al titolare dell'albergo Franco Corrias, i signori Hopf hanno scritto: “Non potremo venire in vacanza in Sardegna quest'anno perché siamo anziani. Ma tenete l'acconto: è un regalo”.



Nella lettera, si legge su ilmessaggero.it, la coppia ha espresso anche solidarietà per la situazione che sta vivendo l'Italia intera. “Vogliamo dirvi che siamo molto tristi per tutte le morti causate dal Coronavirus in Italia. Ci vergogniamo del fatto che la Germania non voglia aiutare l'Italia e speriamo che i nostri politici possano cambiare presto la loro opinione”.



Una vera sorpresa per Corrias, che inizialmente pensava si trattasse di uno scherzo.